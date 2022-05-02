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Росія залякує Фінляндію через вступ до НАТО, - Центр протидії дезінформації

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Росія залякує Фінляндію через намір подати заявку на вступ до НАТО. Російські політики навіть вдалися до того, що назвали Фінляндію фашистською державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Фінляндія та Швеція автоматично переходять до противників Москви. Держдума РФ готова розірвати договір про оренду Сайменського каналу - однієї з найважливіших транспортних артерій Фінляндії", - зазначають у ЦПД.

В відомстві припускають, що найближчим часом Росія почне демонстративне посилення угруповання сухопутних сил та ППО на кордоні з Фінляндією, а також флоту у Фінській затоці. А російські хакери виведуть з ладу банківську систему Фінляндії.

Нагадаємо, Фінляндія вже є партнером Північноатлантичного альянсу, вступ до НАТО забезпечить їй гарантії безпеки, які отримують повноправні члени організації.

Як повідомлялось, президент Фінляндії Саулі Нііністе має намір оголосити, що Фінляндія подасть заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. За даними урядових джерел, глава держави оголосить про подачу заявки на вступ Фінляндії до НАТО 12 травня.

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