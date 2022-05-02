Росія залякує Фінляндію через вступ до НАТО, - Центр протидії дезінформації

Росія залякує Фінляндію через намір подати заявку на вступ до НАТО. Російські політики навіть вдалися до того, що назвали Фінляндію фашистською державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Фінляндія та Швеція автоматично переходять до противників Москви. Держдума РФ готова розірвати договір про оренду Сайменського каналу - однієї з найважливіших транспортних артерій Фінляндії", - зазначають у ЦПД.

В відомстві припускають, що найближчим часом Росія почне демонстративне посилення угруповання сухопутних сил та ППО на кордоні з Фінляндією, а також флоту у Фінській затоці. А російські хакери виведуть з ладу банківську систему Фінляндії.