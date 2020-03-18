Россия запретила въезд жителям ОРДЛО без российского паспорта

Из-за пандемии коронавируса Российская Федерация запретила въезд жителям Донбасса без российского паспорта. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что ограничения введены, чтобы не допустить распространение коронавируса. При этом уточняется, что для людей с украинскими паспортами въезд запрещен.

Въезд разрешен только тем, у кого есть паспорт гражданина Российской Федерации, причем в нем необязательно иметь отметку о российской регистрации.

Напомним, ранее так называемые власти "Крыма" из-за коронавируса в Украине закрыли административную границу с материковой частью до 1 мая 2020 года. Пропускать через контрольные пункты на севере полуострова будут только людей с местной регистрацией.

До этого украинская сторона приостановила работу КПВВ на административной границе с Крымом. Кроме того, введены ограничения на пропуск жителей оккупированного Донбасса через КПВВ в Луганской и Донецкой областях. В частности, через пункты не пропускают людей, у которых нет постоянной регистрации на подконтрольной территории.