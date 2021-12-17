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Россия запретила въезд семи гражданам Британии из-за санкций за Навального

Автор: Валерия Полищук

Россия запретила въезд в страну семи гражданам Великобритании. Такое решение было принято российскими властями в ответ на санкции Британии за отравление оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство иностранных дел России.

"В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию РФ", - заявила она.

При этом представитель МИДа не сообщила, кому именно запрещено теперь въезжать в Россию.

Напомним, в конце августа Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ России, причастных к отравлению Навального.

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Российская ФедерацияНавальныйВеликобритания