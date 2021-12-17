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Росія заборонила в'їзд семи громадянам Британії через санкції за Навального

Автор: Валерія Поліщук

Росія заборонила в'їзд в країну семи громадянам Великобританії. Таке рішення було прийнято російською владою у відповідь на санкції Британії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерство закордонних справ Росії.

"У відповідь на недружні дії Лондона і на основі принципу взаємності прийнято рішення про введення персональних санкцій щодо пропорційного числа представників Великобританії, які щільно залучені в антиросійську діяльність. Їм закритий в'їзд на територію РФ", - заявила вона.

При цьому представник МЗС не повідомила, кому саме заборонено тепер в'їжджати в Росію.

Нагадаємо, в кінці серпня Британія ввела санкції проти співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння Навального.

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Російська ФедераціяНавальнийВеликобританія