Россия запретила въезд еще 25 гражданам США, в том числе жене и дочере Байдена

Россия расширила список граждан Соединенных Штатов, которым запрещен въезд на территорию страны. Отныне в РФ не смогут въехать супруга президента США Джилл Байден и ее дочь Эшли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ .

"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы "Макфол-Ермак", - говорится в сообщении.

В "черный" список также попали сенаторы Конгресса США, работники и профессоры Стэнфордского, Гарвардского, Йельского, Колумбийского университетов и университета Тафтса, работники Центра российских и евразийских исследований, а также нескольких бывших сотрудников Белого дома.