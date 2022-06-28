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Россия запретила въезд еще 25 гражданам США, в том числе жене и дочере Байдена

Фото: первая леди США Джилл Байден, дочь Эшли и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия расширила список граждан Соединенных Штатов, которым запрещен въезд на территорию страны. Отныне в РФ не смогут въехать супруга президента США Джилл Байден и ее дочь Эшли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы "Макфол-Ермак", - говорится в сообщении.

В "черный" список также попали сенаторы Конгресса США, работники и профессоры Стэнфордского, Гарвардского, Йельского, Колумбийского университетов и университета Тафтса, работники Центра российских и евразийских исследований, а также нескольких бывших сотрудников Белого дома.

Напомним, 21 мая Россия расширила санкции против США и запретила въезд вице-президенту США Камале Харрис.

Отметим, Россия ведет "стоп-лист" с 15 марта. В него уже успели попасть президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

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