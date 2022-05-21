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Более 1000 людей, включая вице-президента. Россия расширила санкции против США

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Москва, Суббота 21 мая 2022 15:34
Более 1000 людей, включая вице-президента. Россия расширила санкции против США Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия расширила национальный стоп-лист, которым в качестве ответной меры на постоянной основе закрыт въезд в страну. В этот раз в список попала вице-президент США Камала Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ.

На сайте приводится список из почти 1 тысячи человек, в том числе политики, чиновники, а также ряд высших должностных лиц США, которые находятся в "стоп-листе" еще с 15 марта. В частности, президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

"Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что российские санкции носят вынужденный характер и "нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный миропорядок, основанный на правилах, изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».

"Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский черный список", - заявили в Министерстве.

Ранее мы сообщали, что США готовятся заблокировать выплаты РФ по государственному долгу. Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США не будет продлевать лицензии.

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