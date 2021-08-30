Россия запретила две религиозные организации из Украины

Министерство юстиции России включило четыре религиозные организации в список нежелательных на территории РФ. Две из этих организаций - украинские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что в перечень нежелательных неправительственных организаций вошли евангелистская церковь "Новое поколение" и Духовное учебное заведение "Международный библейский колледж "Новое Поколение". Также в этот список внесли латвийские организации "Нового поколения".
Напомним, ранее в 2017 году в России обвинили религиозную организацию "Свидетели Иеговы" в якобы экстремисткой деятельности и запретили ее.