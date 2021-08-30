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Росія заборонила дві релігійні організації з України

Автор: РБК-Україна

Міністерство юстиції Росії включило чотири релігійні організації в список небажаних на території РФ. Дві з цих організацій - українські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що до переліку небажаних неурядових організацій увійшли євангелістська церква "Нове покоління" та духовний навчальний заклад "Міжнародний біблійний коледж "Нове покоління". Також в цей список внесли Латвійські організації "Нового покоління".

Нагадаємо, раніше в 2017 році в Росії звинуватили релігійну організацію "Свідки Єгови" у нібито екстремістської діяльності та заборонили її.

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