Россия заплатит "высокую цену" за применение химического оружия в Украине, - советник Байдена

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия заплатит высокую цену, если применит химическое оружие в Украине. При этом он добавил, что НАТО рассматривает потенциальную угрозу атаки с применением химического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В то же время он сказал, что любое нападение на НАТО вызовет полномасштабный ответ со стороны альянса.

Салливан добавил, что они находятся в прямом контакте с Москвой, чтобы предостеречь ее от любых действий.

"Использование оружия массового поражения стало бы шокирующей дополнительной чертой, которую президент России Владимир Путин переходит в своем наступлении на международное право и международные нормы", - заявил советник Байдена.