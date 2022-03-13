RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія заплатить "високу ціну" за застосування хімічної зброї в Україні, - радник Байдена

Автор: Валерія Поліщук

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Росія заплатить високу ціну, якщо застосує хімічну зброю в Україні. При цьому він додав, що НАТО розглядає потенційну загрозу атаки із застосуванням хімічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Разом з тим він сказав, що будь-який напад на НАТО викличе повномасштабну відповідь з боку Альянсу.

Салліван додав, що вони знаходяться в прямому контакті з Москвою, щоб застерегти її від будь-яких дій.

"Використання зброї масового ураження стало б шокуючою додатковою межею, яку президент Росії Володимир Путін переходить у своєму наступі на міжнародне право і міжнародні норми", - заявив радник Байдена.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України