Росія заплатить "високу ціну" за застосування хімічної зброї в Україні, - радник Байдена

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Росія заплатить високу ціну, якщо застосує хімічну зброю в Україні. При цьому він додав, що НАТО розглядає потенційну загрозу атаки із застосуванням хімічної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Разом з тим він сказав, що будь-який напад на НАТО викличе повномасштабну відповідь з боку Альянсу.
Салліван додав, що вони знаходяться в прямому контакті з Москвою, щоб застерегти її від будь-яких дій.
"Використання зброї масового ураження стало б шокуючою додатковою межею, яку президент Росії Володимир Путін переходить у своєму наступі на міжнародне право і міжнародні норми", - заявив радник Байдена.
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