Россия заплатит "высокую цену" за применение химического оружия в Украине, - советник Байдена
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия заплатит высокую цену, если применит химическое оружие в Украине. При этом он добавил, что НАТО рассматривает потенциальную угрозу атаки с применением химического оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В то же время он сказал, что любое нападение на НАТО вызовет полномасштабный ответ со стороны альянса.
Салливан добавил, что они находятся в прямом контакте с Москвой, чтобы предостеречь ее от любых действий.
"Использование оружия массового поражения стало бы шокирующей дополнительной чертой, которую президент России Владимир Путин переходит в своем наступлении на международное право и международные нормы", - заявил советник Байдена.
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