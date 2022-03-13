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Россия заплатит "высокую цену" за применение химического оружия в Украине, - советник Байдена

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Вашингтон, Воскресенье 13 марта 2022 17:52
Россия заплатит "высокую цену" за применение химического оружия в Украине, - советник Байдена Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия заплатит высокую цену, если применит химическое оружие в Украине. При этом он добавил, что НАТО рассматривает потенциальную угрозу атаки с применением химического оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В то же время он сказал, что любое нападение на НАТО вызовет полномасштабный ответ со стороны альянса.

Салливан добавил, что они находятся в прямом контакте с Москвой, чтобы предостеречь ее от любых действий.

"Использование оружия массового поражения стало бы шокирующей дополнительной чертой, которую президент России Владимир Путин переходит в своем наступлении на международное право и международные нормы", - заявил советник Байдена.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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