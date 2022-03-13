Росія заплатить "високу ціну" за застосування хімічної зброї в Україні, - радник Байдена

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Росія заплатить високу ціну, якщо застосує хімічну зброю в Україні. При цьому він додав, що НАТО розглядає потенційну загрозу атаки із застосуванням хімічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Разом з тим він сказав, що будь-який напад на НАТО викличе повномасштабну відповідь з боку Альянсу.

Салліван додав, що вони знаходяться в прямому контакті з Москвою, щоб застерегти її від будь-яких дій.

"Використання зброї масового ураження стало б шокуючою додатковою межею, яку президент Росії Володимир Путін переходить у своєму наступі на міжнародне право і міжнародні норми", - заявив радник Байдена.