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Росія заплатить "високу ціну" за застосування хімічної зброї в Україні, - радник Байдена

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Вашингтон, Неділя 13 березня 2022 17:52
Росія заплатить "високу ціну" за застосування хімічної зброї в Україні, - радник Байдена Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Росія заплатить високу ціну, якщо застосує хімічну зброю в Україні. При цьому він додав, що НАТО розглядає потенційну загрозу атаки із застосуванням хімічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Разом з тим він сказав, що будь-який напад на НАТО викличе повномасштабну відповідь з боку Альянсу.

Салліван додав, що вони знаходяться в прямому контакті з Москвою, щоб застерегти її від будь-яких дій.

"Використання зброї масового ураження стало б шокуючою додатковою межею, яку президент Росії Володимир Путін переходить у своєму наступі на міжнародне право і міжнародні норми", - заявив радник Байдена.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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