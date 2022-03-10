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Россия заплатит высокую цену за агрессию против Украины, – вице-президент США Харрис

Автор: Антон Федорцив

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис во время встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким пообещала России тяжелые последствия за агрессивные действия против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Вице-президент заверила, что США и Польша имеют общие взгляды на многие темы, особенно в отношении Украины. Она подчеркнула, что Вашингтон будет продолжать поддерживать регион и Украину "в вопросах безопасности и гуманитарной помощи".

"Нужно сделать все возможное, чтобы быть уверенными, что Россия заплатит высокую цену и будет нести тяжелые последствия за свои агрессивные действия", - заявила Харрис.

Напомним, что американский Госдепартамент обвинил РФ в распространении заведомой лжи о биологическом оружии Украины.

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