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Россия намеренно распространяет ложь о создании биологического оружия в Украине, - Госдеп США

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Вашингтон, Четверг 10 марта 2022 10:45
Россия намеренно распространяет ложь о создании биологического оружия в Украине, - Госдеп США Фото: пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед прайс заявил, что Кремль намеренно распространяет откровенную ложь о том, что Соединенные Штаты и Украина ведут деятельность по созданию химического и биологического оружия в Украине. При этом он подчеркнул, что чиновники Китая повторяют эти "теории заговора"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Эта российская дезинформация - полная чушь, и Россия не в первый раз придумывает подобные ложные утверждения против другой страны. Кроме того, эти утверждения были окончательно и неоднократно опровергнуты на протяжении многих лет", - заявил Прайс.

Он также добавил, что Россия придумывает ложные предлоги, пытаясь оправдать свои ужасные действия в Украине.

"США не владеют и не управляют химическими или биологическими лабораториями в Украине, они полностью выполняют свои обязательства по Конвенциям о запрещении химического и биологического оружий, они нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием. Именно Россия имеет активные программы по созданию химического и биологического оружия и нарушает Конвенции", - подчеркнул пресс-секретарь Госдепа США.

Прайс подчеркнул, что у РФ есть опыт обвинения Запада в тех самых преступлениях, которые она сама совершает.

"Такая тактика является очевидной уловкой России, чтобы попытаться оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные и неоправданные нападения на Украину. Мы полностью ожидаем, что Россия будет продолжать удваивать подобные заявления, выдвигая новые необоснованные обвинения", - резюмировал он.

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