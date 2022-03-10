Росія заплатить високу ціну за агресію проти України, – віце-президентка США Гарріс

Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс під час зустрічі з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким пообіцяла Росії важкі наслідки за агресивні дії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Віце-президентка запевнила, що США та Польща мають спільні погляди на багато тем, особливо щодо України. Вона наголосила, що Вашингтон продовжуватиме підтримуватиме регіон та Україну “у питаннях безпеки й гуманітарної допомоги”.

"Треба зробити усе можливе, аби бути переконаними, що росія заплатить високу ціну і нестиме важкі наслідки за свої агресивні дії”, – заявила Гарріс.