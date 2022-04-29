Россия заплатила валютой по евробондам, пытаясь избежать дефолта

Дойдут ли деньги до Соединенных Штатов и других западных стран, которые ввели санкции против России, по-прежнему неясно, но это представляет собой еще один важный поворот в игре, которая развернулась вокруг возможного дефолта.

Минфин России заявил, что ему удалось выплатить 564,8 млн долларов по еврооблигациям 2022 года и 84,4 млн долларов по облигациям 2042 года в долларах - валюте, указанной на облигациях.

Министерство заявило, что направило необходимые средства в лондонское отделение Ситибанка, одного из платежных агентов по облигациям, чья работа заключается в выплате их инвесторам, которые первоначально ссудили деньги Москве.

В России не было дефолта любого рода после финансового краха 1998 года и не было крупного международного или "внешнего" рыночного дефолта после большевистской революции 1917 года.

Риск еще одного, однако, теперь является горячей точкой в экономической борьбе с западными странами, которые наложили на Россию санкции в ответ на ее вторжение в Украину.

Первоначально предполагалось, что облигации будут выплачены в начале этого месяца, но дополнительный 30-дневный "льготный период", который часто предусмотрен в условиях государственных облигаций, означал, что окончательный крайний срок, установленный Москвой, истекал 4 мая.