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Россия заплатила валютой по евробондам, пытаясь избежать дефолта

Фото: Россия заплатила в долларах в попытке избежать дефолта (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия сделала поздний разворот, чтобы избежать дефолта. Она провела ряд уже просроченных платежей по международному долгу в долларах, несмотря на ранее заявления, что они будут выплачены только в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дойдут ли деньги до Соединенных Штатов и других западных стран, которые ввели санкции против России, по-прежнему неясно, но это представляет собой еще один важный поворот в игре, которая развернулась вокруг возможного дефолта.

Минфин России заявил, что ему удалось выплатить 564,8 млн долларов по еврооблигациям 2022 года и 84,4 млн долларов по облигациям 2042 года в долларах - валюте, указанной на облигациях.

Министерство заявило, что направило необходимые средства в лондонское отделение Ситибанка, одного из платежных агентов по облигациям, чья работа заключается в выплате их инвесторам, которые первоначально ссудили деньги Москве.

В России не было дефолта любого рода после финансового краха 1998 года и не было крупного международного или "внешнего" рыночного дефолта после большевистской революции 1917 года.

Риск еще одного, однако, теперь является горячей точкой в экономической борьбе с западными странами, которые наложили на Россию санкции в ответ на ее вторжение в Украину.

Первоначально предполагалось, что облигации будут выплачены в начале этого месяца, но дополнительный 30-дневный "льготный период", который часто предусмотрен в условиях государственных облигаций, означал, что окончательный крайний срок, установленный Москвой, истекал 4 мая.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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