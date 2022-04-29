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Росія заплатила валютою за євробондами, намагаючись уникнути дефолту

Фото: Росія заплатила в доларах в спробі уникнути дефолту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія зробила пізній розворот, щоб уникнути дефолту. Вона провела ряд вже прострочених платежів за міжнародним боргом в доларах, незважаючи на раніше заяви, що вони будуть виплачені тільки в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чи дійдуть гроші до Сполучених Штатів та інших західних країн, які ввели санкції проти Росії, як і раніше неясно, але це являє собою ще один важливий поворот в грі, яка розгорнулася навколо можливого дефолту.

Мінфін Росії заявив, що йому вдалося виплатити 564,8 млн доларів за єврооблігаціями 2022 року і 84,4 млн доларів за облігаціями 2042 року в доларах - валюті, зазначеної на облігаціях.

Міністерство заявило, що направило необхідні кошти в Лондонське відділення Сітібанку, одного з платіжних агентів по облігаціях, чия робота полягає у виплаті їх інвесторам, які спочатку позичили гроші Москві.

У Росії не було дефолту будь-якого роду після фінансового краху 1998 року і не було великого міжнародного або "зовнішнього" ринкового дефолту після більшовицької революції 1917 року.

Ризик ще одного, однак, тепер є гарячою точкою в економічній боротьбі із західними країнами, які наклали на Росію санкції у відповідь на її вторгнення в Україну.

Спочатку передбачалося, що облігації будуть виплачені на початку цього місяця, але додатковий 30-денний "пільговий період", який часто передбачений в умовах державних облігацій, означав, що остаточний крайній термін, встановлений Москвою, закінчився 4 травня.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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