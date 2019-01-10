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Росія зайняла в Сирії території, які раніше контролювали підтримувані США сили

Новини » Політика    10.01.2019 - 01:58
Росія зайняла в Сирії території, які раніше контролювали підтримувані США сили
Фото: американські військові в Сирії (newsweek)

У Сирії побоюються активності терористів після виходу військ США

Військові Російської Федерації зайняли території на півночі Сирії, котрі раніше контролювали Сирійські демократичні сили підтримувані Сполученими Штатами. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Newsweek.

Зокрема, у вівторок, 8 січня, Міноборони РФ поширило відео, на якому знято входження російського військового транспорту до міста Манбідж. Зокрема, транспорт проїхав вулицею в районі на північному сході провінції Алеппо.

Повідомляється, що розташовані на фронті три конкуруючі кампанії в Сирії, проте, сирійські Демократичні сили поступилися союзникові Сирії - Росії і Ірану. Це сталося після того, як США оголосили про виведення близько 2000 військовослужбовців, як розташувались уздовж груп, що борються з бойовиками "Ісламської держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США планують залишити на півдні Сирії частину військ на невизначений термін.

Зазначимо, після заяви Трампа про плани вивести війська з Сирії турецька сторона почала розгортання підрозділів в районах, які прилягають до північно-західного сирійського міста Манбідж. Також Туреччина заявляла про плани витіснити курдів далі на схід.

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