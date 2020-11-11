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Россия закрывает торгпредства в Украине и Литве, открывает в Сирии

Автор: Анастасия Рокитна

Российское правительство решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине. В то же время Россия открывает представительство в Сирии.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

После закрытия у РФ останутся торгпредства в 58 странах.

"Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации в Украине", - говорится в постановлении.

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Вместе с тем, Россия учреждает торговое представительство в Сирии.

"Учредить в 2020 году в Дамаске торговое представительство РФ в Сирийской Арабской Республике", - говорится в документе.

С предложением о закрытии этих торгпредств в сентябре выступил Минпромторг.

Напомним, еще в августе КМУ принял решение о выходе из международных договоров, заключенных в рамках СНГ. Эти документы потеряли смысл из-за агрессивных действий России.

Также Украина вышла из еще одного соглашения в рамках Содружества независимых государств. Речь идет о соглашении о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

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