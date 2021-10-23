Росія зацікавлена у присутності "слухняної" місії ОБСЄ на Донбасі, - Гармаш
Блокада роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ окупаційною владою на Донбасі пов'язана з прагненням Росії чинити тиск на організацію. Москва хоче, щоб вона стала більш лояльною і проросійською.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена української делегації в ТКГ Сергія Гармаша на телеканалі "Дім".
"ОБСЄ є посередником у переговорах між Росією і Україною. Тому, я думаю, що вони зацікавлені в тому щоб ОБСЄ там була, але щоб вона була слухняною і відображала їх позицію у звітах", - сказав Гармаш.
За його словами, акції біля готелю, де знаходиться Місія ОБСЄ, влаштовуються не для того, щоб Україна відпустила затриманого бойовика "ЛНР" Андрія Косяка. ОБСЄ, уточнив Гармаш, не має механізму впливу на українську правоохоронну систему і не може вплинути на цю ситуацію.
"І це все прекрасно розуміють і в Москві, і в Донецьку, і Луганську. Виходячи з цього, їм важливий ні Косяк, ні його звільнення, а саме проведення ось цих акцій. Їм важливий привід для блокування, щоб ОБСЄ стала більш лояльною і зайняла більш проросійську позицію", - додав він.
Нагадаємо, на початку тижня окупанти перестали блокувати роботу місії ОБСЄ в Горлівці після того, як спостерігачів деякий час не випускали з готелю.
Зазначимо, ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через так звані "акції протесту "у зв'язку з тим, що українська сторона затримала бойовика "ЛНР" Андрія Косяка.