Россия заблокировала доступ к немецкому изданию Bild

Российское издание отмечает, что адрес немецкого издания есть в универсальном сервисе Роскомнадзора для мониторинга заблокированных ресурсов.

При этом причины блокировки издания не сообщаются.

Главный редактор газеты Bild Йоханнес Бойе заявил, что издание круглосуточно сообщает об агрессивной войне Владимира Путина в Украине на немецком языке и все чаще также на русском.

"Решение российских цензоров заблокировать наш сайт подтверждает нашу журналистскую деятельность во имя демократии, свободы и прав человека. И их решение мотивирует нас и дальше давать российским гражданам еще больше возможностей находить новости и факты за пределами российской правительственной пропаганды", - заявил Бойе.

Отметим, издание Bild является широко читаемой газетой в Германии, которую ежедневно читают более 13,5 миллиона человек.