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Россия заблокировала доступ к немецкому изданию Bild

Фото: Россия заблокировала доступ к немецкому изданию Bild (bild.de)
Автор: Валерия Полищук

Россия заблокировала доступ к сайту немецкой газеты Bild. Ограничение доступа к сайту произошло по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" и CNN.

Российское издание отмечает, что адрес немецкого издания есть в универсальном сервисе Роскомнадзора для мониторинга заблокированных ресурсов.

При этом причины блокировки издания не сообщаются.

Главный редактор газеты Bild Йоханнес Бойе заявил, что издание круглосуточно сообщает об агрессивной войне Владимира Путина в Украине на немецком языке и все чаще также на русском.

"Решение российских цензоров заблокировать наш сайт подтверждает нашу журналистскую деятельность во имя демократии, свободы и прав человека. И их решение мотивирует нас и дальше давать российским гражданам еще больше возможностей находить новости и факты за пределами российской правительственной пропаганды", - заявил Бойе.

Отметим, издание Bild является широко читаемой газетой в Германии, которую ежедневно читают более 13,5 миллиона человек.

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