Россия заблокировала доступ к немецкому изданию Bild

Россия заблокировала доступ к сайту немецкой газеты Bild. Ограничение доступа к сайту произошло по требованию Генеральной прокуратуры РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" и CNN.
Российское издание отмечает, что адрес немецкого издания есть в универсальном сервисе Роскомнадзора для мониторинга заблокированных ресурсов.
При этом причины блокировки издания не сообщаются.
Главный редактор газеты Bild Йоханнес Бойе заявил, что издание круглосуточно сообщает об агрессивной войне Владимира Путина в Украине на немецком языке и все чаще также на русском.
"Решение российских цензоров заблокировать наш сайт подтверждает нашу журналистскую деятельность во имя демократии, свободы и прав человека. И их решение мотивирует нас и дальше давать российским гражданам еще больше возможностей находить новости и факты за пределами российской правительственной пропаганды", - заявил Бойе.
Отметим, издание Bild является широко читаемой газетой в Германии, которую ежедневно читают более 13,5 миллиона человек.
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