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Росія заблокувала доступ до німецького видання Bild

Фото: Росія заблокувала доступ до німецького видання Bild (bild.de)
Автор: Валерія Поліщук

Росія заблокувала доступ до сайту німецької газети Bild. Обмеження доступу до сайту відбулося на вимогу Генеральної прокуратури РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" і CNN.

Російське видання зазначає, що адреса німецького видання є в універсальному сервісі Роскомнагляду для моніторингу заблокованих ресурсів.

При цьому причини блокування видання не повідомляються.

Головний редактор газети Bild Йоханнес Бойє заявив, що видання цілодобово повідомляє про агресивну війну Володимира Путіна в Україні німецькою мовою і все частіше також російською.

"Рішення російських цензорів заблокувати наш сайт підтверджує нашу журналістську діяльність в ім'я демократії, свободи і прав людини. І їх рішення мотивує нас і далі давати російським громадянам ще більше можливостей знаходити новини і факти за межами Російської урядової пропаганди", - заявив Бойє.

Зазначимо, видання Bild є широко читаною газетою в Німеччині, яку щодня читають понад 13,5 мільйона осіб.

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