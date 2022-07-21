Россия забирает паспорта у мобилизованных жителей ОРДЛО: названа причина

Россияне забирают личные документы у мобилизованных жителей Донецкой и Луганской областей. Это позволяет командованию оккупантов проводить финансовые махинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"У принудительно мобилизованных, ввозимых для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы. Это свидетельствует о полной бесправности этого контингента и якобы должно остановить дезертирство", - рассказывают в Генштабе.

При этом отмечается, что таким образом российское командование сможет совершать разные финансовые махинации в случае, если мобилизованные из ОРДЛО погибнут, поскольку их не смогут идентифицировать.