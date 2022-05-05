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Россия высылает семь сотрудников посольства Дании

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Москва, Четверг 05 мая 2022 13:40
Россия высылает семь сотрудников посольства Дании Фото: Россия высылает семь сотрудников посольства Дании (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 5 мая, Россия объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата. Они должны покинуть страну в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников посольства Королевства Дания в РФ объявлены persona nоn grata. Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии",- говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что правительство высылает из страны 15 российских дипломатов.

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