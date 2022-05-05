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Росія висилає сім співробітників посольства Данії

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Москва, Четвер 05 травня 2022 13:40
Росія висилає сім співробітників посольства Данії Фото: Росія висилає сім співробітників посольства Данії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 5 травня, Росія оголосила сім співробітників посольства Данії персонами нон грата. Вони повинні покинути країну протягом двох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС РФ.

"Послу оголошено, що у відповідь сім співробітників посольства Королівства Данія У РФ оголошені persona поп grata. Їм належить покинути територію країни у двотижневий термін. Також відмовлено у візі дипломату данської дипмісії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня глава МЗС Данії Йеппе Кофод заявив, що уряд висилає з країни 15 російських дипломатів.

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