Россия высылает двух шведских дипломатов

Россия приняла решение выслать двух сотрудников посольства Швеции из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Швеции Патрик Нильссон, передает РБК-Украина со ссылкой на издание Expressen.

По словам шведского дипломата, такое решение России является "ответом на отказ предоставить шведскую визу российскому дипломату".

"Россия попросила двух шведских дипломатов покинуть страну", - заявил Нильссон.

Высылку дипломатов как ответную меру подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечает издание, спор между Россией и Швецией продолжается уже несколько месяцев, в частности из-за скандала с сотрудником дипмиссии в Стокгольме Евгением Умеренко.

В феврале шведские спецслужбы заявили, что Умеренко в одном из ресторанов встречался с 45-летним гражданином Швеции, завербованным Россией. В результате шведские контрразведчики предположили, что россиянин был сотрудником Службы внешней разведки РФ.

В Швеции были недовольны тем, что Умеренко продолжал находиться на территории Швеции, несмотря на неоднократные требования отправить его домой.

Отмечается, что в Россию Умерено вернулся только в конце марта.

После этого РФ запросила дипломатические визы для новых сотрудников, но получила отказ.

Напомним, согласно отчету шведских специальных служб, опубликованому в марте, Российская Федерация является главной угрозой для безопасности Швеции из-за пропаганды и кибератак.