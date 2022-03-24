Россия высылает американских дипломатов, объявив их персонами нон грата

В России заявили о высылке из страны американских дипломатов, которые были объявлены Москвой "персонами нон грата".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявлении МИД РФ.

Высокопоставленному представителю дипломатической миссии США в Москве в среду вручили список высланных американских дипломатических сотрудников, объявленных "персонами нон грата", указывается в сообщении.

Такой шаг Москвы стал "ответом" на высылку Вашингтоном 12 дипломатов из постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника Секретариата ООН.

"Американской стороне было твердо заявлено, что любые враждебные действия США в отношении России получат решительный и адекватный ответ", - говорится в заявлении российского МИД.

При этом не уточняется, каких и сколько дипломатов РФ намерена выслать.