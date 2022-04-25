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Россия высылает 40 сотрудников дипмиссии Германии

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Москва, Понедельник 25 апреля 2022 17:48
Россия высылает 40 сотрудников дипмиссии Германии Фото: Россия высылает 40 немецких дипломатов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 40 сотрудников дипломатических учреждений Германии. Дипломатов высылают из РФ в ответ на аналогичное решение Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

"Послу ФРГ была вручена нота об объявлении persona non grata 40 сотрудников немецких дипломатических учреждений в России в порядке симметричного ответа на решение правительства ФРГ", - говорится в сообщении.

Напомним, после того, как зверства российских оккупантов в Буче получили огласку, Германия заявила, что высылает 40 российских дипломатов.

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