Россия выслала двух сотрудников немецкого посольства

Российская Федерация объявила персонами нон грата двух сотрудников немецкого посольства в России в знак протеста из-за высылки сотрудников российского посольства в Берлине. Об этом сообщают российские СМИ.

Кроме этого в российское Министерство иностранных дел вызвали посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра в знак протеста с решением правительства Германии от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата.

Напомним, 4 декабря Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине. Генпрокуратура ФРГ заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии.

Отметим, Хангошвили застрелили в августе в центральном парке Берлина. По подозрению в убийстве был задержан 49-летний уроженец Чечни, он находится в СИЗО. Убитый считался доверенным лицом органов безопасности, входил в состав антитеррористического подразделения грузинского МВД и участвовал в спецоперациях. В России сообщали, что просили об экстрадиции Хангошвили. При этом в Министерстве юстиции Германии заявили, что не получали запрос от России об экстрадиции грузина.