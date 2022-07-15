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Россия выпустила 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева (видео)

Фото: РФ выпустила 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская армия утром выпустила по меньшей мере десять ракет по Николаеву. Вражеские цели попали в два крупнейших университета города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Сегодня российские террористы атаковали 2 крупнейших университета Николаева. По меньшей мере 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран утверждать, что Россия является тем, кем она является на самом деле - террористом", - написал он.

Между тем мэр Николаев Александр Сенкевич также сообщил о ракетном обстреле вузов. По его словам, по меньшей мере два человека ранены.

"Снова российские оккупанты обстреляли учебные заведения в Николаеве! На местах уже работают спасатели и аварийные бригады. Сейчас известно о двух раненых", - пишет Сенкевич.

По его словам, в этот раз оккупанты ударили по Николаеву около 7:50 утра.

"Хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей. Настоящие террористы!"- добавил мэр.

Напомним, сегодня утро в Николаеве началось со взрывов. Местные жители слышали по меньшей мере 10 соответствующих звуков.

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