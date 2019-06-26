Россия выплатит Казахстану компенсацию за загрязненную нефть

Российский концерн "Транснефть" компенсирует казахстанским грузоотправителям ущерб, причиненный отгрузкой загрязненной нефти в порту Усть-Луга в апреле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Казтрансойл".

Отмечается, что договоренность между двумя нефтяными компаниями была достигнута в ходе встречи их руководителей Димаша Досанова и Николая Токарева на заседании правления международной Ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге 20 июня.

В "Казтрансойл" отмечают, что "Транснефть" предложила механизм компенсации, который существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть.

"Детали механизма и сумма выплат будут представлены заинтересованным сторонам в установленном порядке", - сообщил Досанов.

Он также отметил, что "Транснефть" "отреагировала профессионально и сделала все возможное для ликвидации последствий".

Напомним, 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз. После этого ряд стран, в том числе и Украина, прекратили транзит и переработку российской нефти.