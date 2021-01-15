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Россия выходит из Договора по открытому небу

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 15 января, Российская Федерация объявила о том, что выходит из Договора по открытому небу. Это делается вслед за Соединенными Штатами, которые вышли из соглашения в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

МИД РФ уже начал внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения.

"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ведомстве, по завершению процедуры уведомление о выходе из ДОН направят депозитариям. В качестве причины выхода указано отсутствие прогресса в устранении препятствия для работы Договора в новых условиях.

Отметим, что Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.

Напомним, 22 ноября прошлого года США официально вышли из Договора по открытому небу. В Вашингтоне заявили, что причиной этому стало невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого договора.

21 мая действующий президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу. Трамп заявил, что Россия не придерживается соглашения.

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