Росія виходить з Договору з відкритого неба

У п'ятницю, 15 січня, Російська Федерація оголосила про те, що виходить з Договору з відкритого неба. Це робиться слідом за Сполученими Штатами, які вийшли з угоди у 2020 році.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

МЗС РФ вже почав внутрішньодержавні процедури щодо виходу з угоди.

"Російська сторона висунула конкретні, відповідні фундаментальним положенням Договору, пропозиції за підтримання його життєздатності в нових умовах. З жалем констатуємо, що вони не отримали підтримки з боку союзників США", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, по завершенню процедури повідомлення про вихід з ДОН направлять депозитаріям. Як причина виходу зазначено відсутність прогресу в усуненні перешкод для роботи Договору в нових умовах.

Зазначимо, що Договір з відкритого неба - це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.

Договір був укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.

Нагадаємо, 22 листопада минулого року США офіційно вийшли з Договору з відкритого неба. У Вашингтоні заявили, що причиною цього стало невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього договору.

21 травня чинний президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору з відкритого неба. Трамп заявив, що Росія не дотримується угоди.