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Россия ввела дополнительные пошлины на товары из США

НовостиЭкономика    07.07.2018 - 04:52
Фото: Москва (pixabay.com/joneybrain)
Фото: Москва (pixabay.com/joneybrain)

Под повышенные пошлины подпадают те американские товары, аналоги которых производятся в России

Россия ввела дополнительные пошлины на некоторые товары, ввозимые из Соединенных Штатов в ответ на введенные ранее американские пошлины. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Пошлины вводятся на некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

Их ставки составят от 25 до 45 процентов от стоимости товаров.

Министр экономразвития России Максим Орешкин уточнил, что под повышенные пошлины подпадают те американские товары, аналоги которых производятся в России.

Отмечается, что ущерб от мер США для российских экспортеров составил 537,6 млн долларов, и в РФ рассчитывают, что ответное повышение пошлин позволит компенсировать часть ущерба - 87,6 млн долларов.

Меры РФ стали ответом на введение США 25-процентных пошлин на ввоз стали и 10-процентных на алюминий.

Напомним, 6 июля, начали действовать таможенные тарифы США и Китая, которые должны сократить импортные поставки товаров между странами на миллиарды долларов.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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