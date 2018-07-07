Россия ввела дополнительные пошлины на товары из США

Под повышенные пошлины подпадают те американские товары, аналоги которых производятся в России

Россия ввела дополнительные пошлины на некоторые товары, ввозимые из Соединенных Штатов в ответ на введенные ранее американские пошлины. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Пошлины вводятся на некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

Их ставки составят от 25 до 45 процентов от стоимости товаров.

Министр экономразвития России Максим Орешкин уточнил, что под повышенные пошлины подпадают те американские товары, аналоги которых производятся в России.

Отмечается, что ущерб от мер США для российских экспортеров составил 537,6 млн долларов, и в РФ рассчитывают, что ответное повышение пошлин позволит компенсировать часть ущерба - 87,6 млн долларов.

Меры РФ стали ответом на введение США 25-процентных пошлин на ввоз стали и 10-процентных на алюминий.

Напомним, 6 июля, начали действовать таможенные тарифы США и Китая, которые должны сократить импортные поставки товаров между странами на миллиарды долларов.