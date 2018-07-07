Росія запровадила додаткові мита на товари з США

Під підвищені мита підпадають ті американські товари, аналоги яких виробляються в Росії

Росія запровадила додаткові мита на деякі товари, ввезені зІ Сполучених Штатів у відповідь на впроваджені раніше американські мита. Про це повідомляється на сайті Мінекономрозвитку РФ.

Мита вводяться на деякі види будівельно-дорожньої техніки, нафтогазового обладнання, інструменти для обробки металів і для буріння скельних порід, а також оптоволокно.

Їхні ставки становитимуть від 25 до 45 відсотків від вартості товарів.

Міністр економрозвитку Росії Максим Орєшкін уточнив, що під підвищені мита підпадають ті американські товари, аналоги яких виробляються в Росії.

Наголошується, що збитки від заходів США для російських експортерів становлять 537,6 млн доларів, і в РФ розраховують, що підвищення мит у відповідь дасть змогу компенсувати частину збитків - 87,6 млн доларів.

Заходи РФ стали відповіддю на запровадження США 25-відсоткового мита на ввезення сталі та 10-відсоткового на алюміній.

Нагадаємо, 6 липня, почали діяти митні тарифи США і Китаю, які повинні скоротити імпортні поставки товарів між країнами на мільярди доларів.