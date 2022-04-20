Росія втягує в бойові дії підлітків з ОРДЛО: є загиблий, - омбудсмен

Російські окупанти втягують у війну проти України підлітків. Під час бойових дій загинув випускник так званого військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" Андрій "Цербер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена Людмилу Денісову в Telegram.

"За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, під час виконання бойових завдань окупантів загинув випускник військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" патріотичної асоціації Донбасу - Андрій "Цербер". 15.04.2022 відбулось прощання та поховання хлопця", - написала Денісова.

За її словами, військово-патріотичний клуб "Юність Новоросії" знаходиться у м. Молодогвардійськ, Краснодонський район Луганської області, утворений 2 листопада 2014 року.

"Клуб здійснює підготовку дітей з 10 до 18 років за напрямами: стройова підготовка, фізична підготовка, медицина, історія, тактика. Учасниками клубу є понад 90 дітей", - розповіла Денісова.

Так, встановлено, що більшість неповнолітніх - це діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

"Організація "Патріотична асоціація Донбас координує діяльність військово-патріотичних клубів та організацій на тимчасово окупованій території у Луганській області", - уточнила Денісова.

За інформацією омбудсмена, голова організації - Селіванов Олексій Сергійович, який наразі на тимчасово окупованій території в Запорізькій області очолює так зване "Енергодарське міжрайонне управління міліції".

Нагадаємо, українська розвідка з'ясувала, що глава Кремля Володимир Путін має намір влаштувати на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей примусову "мобілізацію". Після чого кинути мобілізованих у найгарячіші точки.

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