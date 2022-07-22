Россия расширила список "недружественных стран": кого добавили

Россия расширила список "недружественных" стран. В обновленный перечень вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Всего в списке "недружественных" - 48 государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета министров РФ .

"Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории России", - говорится в распоряжении.

В сообщении российского правительства указано, что эти страны совершают "недружественные действия" в отношении России, российских компаний и граждан.

Напомним, российский президент Владимир Путин в марте этого года объявил о подписании указа о переводе расчетов за газ с так называемыми "недружественными странами" в рубли.

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