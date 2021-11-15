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Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО

Автор: Александр Мороз

В НАТО фиксируют большое скопление российских войск возле границы с Украиной. И расценивают такие действия как возможность реализовать потенциальные агрессивные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я не могу говорить подробно о результатах наших разведывательных данных, но мы видим увеличение напряжения. Мы должны быть реалистами и понимать, с какими вызовами мы сталкиваемся. Мы видим огромное увеличение военной силы возле Украины", - отметил Столтенберг.

По его словам, Россия уже раньше использовала такую методику давления.

"Я не хочу спекулировать, но я думаю, что нам нужно быть честными, нам нужно думать над тем, что существуют потенциальные возможности, которые имеет Россия, чтобы провести потенциальные агрессивные действия против Украины", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что западные разведки предупредили Украину о "высокой вероятности" вторжения России этой зимой.

Также стало известно, что Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы вторжения РФ.

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Российская ФедерацияУкраинаЙенс Столтенберг