Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО

"Я не могу говорить подробно о результатах наших разведывательных данных, но мы видим увеличение напряжения. Мы должны быть реалистами и понимать, с какими вызовами мы сталкиваемся. Мы видим огромное увеличение военной силы возле Украины", - отметил Столтенберг.

По его словам, Россия уже раньше использовала такую методику давления.

"Я не хочу спекулировать, но я думаю, что нам нужно быть честными, нам нужно думать над тем, что существуют потенциальные возможности, которые имеет Россия, чтобы провести потенциальные агрессивные действия против Украины", - добавил он.