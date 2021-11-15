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Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО

Автор: Олександр Мороз

У НАТО фіксують велике скупчення російських військ біля кордону з Україною. І розцінюють такі дії як можливість реалізувати потенційні агресивні дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Я не можу говорити докладно про результати наших розвідувальних даних, але ми бачимо збільшення напруги. Ми повинні бути реалістами і розуміти, з якими викликами ми стикаємося. Ми бачимо величезне збільшення військової сили біля України", - зазначив Столтенберг.

За його словами, Росія вже раніше використовувала таку методику тиску.

"Я не хочу спекулювати, але я думаю, що нам потрібно бути чесними, нам потрібно думати над тим, що існують потенційні можливості, які має Росія, щоб провести потенційні агресивні дії проти України", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що західні розвідки попередили Україну про "високу ймовірність" вторгнення Росії цієї зими.

Також стало відомо, що Британія готова перекинути спецназ в Україну через загрозу вторгнення РФ.

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