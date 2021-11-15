Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО

"Я не можу говорити докладно про результати наших розвідувальних даних, але ми бачимо збільшення напруги. Ми повинні бути реалістами і розуміти, з якими викликами ми стикаємося. Ми бачимо величезне збільшення військової сили біля України", - зазначив Столтенберг.

За його словами, Росія вже раніше використовувала таку методику тиску.

"Я не хочу спекулювати, але я думаю, що нам потрібно бути чесними, нам потрібно думати над тим, що існують потенційні можливості, які має Росія, щоб провести потенційні агресивні дії проти України", - додав він.