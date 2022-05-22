Россия за время войны разрушила 1873 учебных заведения, - Зеленский

Российская армия за время полномасштабной войны разрушила уже 1873 учебных заведения в Украине. Это колоссальный масштаб потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
"И я хочу напомнить, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учебных заведения. Это колоссальный масштаб потерь. Но когда с нами объединена Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можем преодолеть и это", - сказал Зеленский.
Он выразил благодарность президенту США Джо Байдену за безотлагательное подписание принятого Конгрессом пакета поддержки для Украины на 40 миллиардов долларов. Зеленский отметил, что это исторический вклад в защиту свободы в Европе.
Отметим, в Украине только в апреле было убито около 100 детей, но реальные цифры могут быть значительно выше.
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