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Россия вполне может планировать применение химического оружия,- Столтенберг

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Брюссель, Воскресенье 13 марта 2022 09:22
Россия вполне может планировать применение химического оружия,- Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия против Украины. Он предостерег Путина от этого военного преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя эту ложь. Это было бы военным преступлением", - сказал Столтенберг.

Напомним, ранее США допустили, что Россия может применить против Украины химическое или биологическое оружие.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения России в подготовке химических атак. Глава государства спросил у российского руководства: вы что, решили провести "дехимизацию" нашей страны?

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. Подробнее о том, что происходит в Украине прямо сейчас, о ситуации в разных городах, оперативные данные от ключевых ведомств и вся актуальная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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