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Россия впервые с 2012 назначила торгового представителя в Украине

Новости » Политика     25.02.2020 - 14:15
Россия впервые с 2012 назначила торгового представителя в Украине
Фото: Андрей Бабко (facebook com RusTradeArm)

Торгпредом России в Украине назначен Андрей Бабко

Российская Федерация впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в Украине, им стал Андрей Бабко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал правовой информации РФ.

В частности, на портале опубликовано распоряжение, согласно которому Бабко назначен торговым представителем России в Украине. До этого должность была вакантной с февраля 2012 года, обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина и Россия могли бы "обменяться послами". По его словам, данный вопрос уже обсуждался с украинской стороной, однако он не назвал имя украинского представителя.

"Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны", - заявлял Лавров.

Киев и Москва отозвали послов в 2014 году и с тех пор дипломатические связи между странами осуществляются через консулов. Решение было вызвано аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе.

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