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Росія вперше з 2012 призначила торгового представника в Україні

Новини » Політика     25.02.2020 - 14:15
Росія вперше з 2012 призначила торгового представника в Україні
Фото: Андрій Бабко (facebook com RusTradeArm)

Торгпредом Росії в Україні призначено Андрія Бабка

Російська Федерація вперше з 2012 року призначила постійного торгового представника в Україні, ним став Андрій Бабко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал правової інформації РФ.

Зокрема, на порталі опубліковано розпорядження, згідно з яким Бабко призначений торговим представником Росії в Україні. До цього посада була вакантною з лютого 2012 року, обов'язки торгпреда виконував Сергій Соломін.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна і Росія могли б "обмінятися послами". За його словами, дане питання вже обговорювалося з українською стороною, проте він не назвав ім'я українського представника.

"Зараз, правда, начебто хтось там згадував про вірогідність рішення президента України Володимира Зеленського повернути послів. Ми будемо не проти. Наші країни навіть в нинішніх умовах сильно взаємопов'язані", - заявляв Лавров.

Київ і Москва відкликали послів у 2014 році і з того часу дипломатичні зв'язки між країнами здійснюються через консулів. Рішення було викликано анексією Криму і російською агресією на Донбасі.

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