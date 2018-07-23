Росія відновила авіаудари в Сирії, - Reuters

Джерело Reuters повідомляє про велику кількість жертв серед цивільних

Російська авіація активізувала свої бомбардування в Сирії по позиціях терористичної організації "Ісламська держава". Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Як повідомляє агенство, авіаудари були нанесені на території південного заходу Сирії, уздовж кордону між Ізраїлем та Йорданом. Ця територія була залишена сирійськими повстанцями, а на їхнє місце проникли бойовики. Терористи влаштувалися поруч з річкою Ярмук, яка межує з Голанськими висотами і Йорданією. "Ісламська держава" змогла відбити наземні атаки сирійської армії та її союзників.

Найжорстокіші зіткнення між військовими Сирії і бойовиками відбулися в районі Тель-Джаму-Хайтс, що є стратегічною територією біля річки Ярмук.

За інформацією джерел, авіація Росії та Сирії проводила бомбардування цих районів вже 10 днів.

Бомбардування нанесли величезної шкоди не тільки терористам, а й селам мирного населення. Джерело Reuters повідомляє про велику кількість жертв серед цивільних.

Нагадаємо, Сирія і невизнана республіка Південна Осетія підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин. Під час зустрічі міністра закордонних справ Сирії Валіда Аль-Муаллема і "міністра закордонних справ" Південної Осетії Дмитра Медоєва були встановлені дипломатичні відносини.