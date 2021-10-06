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Россия возбудила дела против девяти крымчан. Они отказались служить в ее армии

Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Крыму в течение сентября зафиксировали девять уголовных дел против местных, которые отказались служить в армии Российской Федерации. Всего насчитывается 267 дел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Крымской правозащитной группы.

"В сентябре Крымская правозащитная группа зафиксировала 9 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма по ст. 328 УК РФ (уклонение от службы в Вооруженных силах РФ). Кроме того, были зафиксированы и 15 новых приговоров, вынесенных по ст. 328 УК РФ", - пишет пресс-служба.

В общем до "суда" было направлено 267 дел, среди которых в 248 был вынесен приговор, еще 19 находятся на стадии рассмотрения.

Пресс-служба Крымской правозащитной группы отметила, что призыв в армию на временно оккупированной территории Крыма и непрерывная пропаганда службы нарушает статью Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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