Россия воюет как в эпоху Средневековья, - представитель США в ОБСЕ

Россия воюет в Украине как в эпоху Средневековья, совершая массовые преступления против мирного населения и уничтожая их жилье, а также грабя имущество на оккупированных территориях. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании организации в Вене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"15 недель жестокости. 15 недель зверств. 15 недель насилия, с таким количеством сообщений о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, фильтрационных лагерях и разрушениях, что становится трудно полностью понять масштаб резни, которую творит российская федерация. И после 15 долгих недель до их пор нет края тем ужасам, которые Россия намеренно чинит против гражданского населения Украины", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Россия ведет войну, как во времена Средневековья. По мнению Карпентера, варварство можно объяснить только желанием РФ заставить украинцев убегать из собственных домов.

По словам Карпентера, зверства и целенаправленный процесс фильтрации могут облегчить оккупантам задачу поглотить захваченные части Украины.