Росія воює як у епоху Середньовіччя, - представник США в ОБСЄ

Росія воює в Україні як в епоху Середньовіччя, вчиняючи масові злочини проти мирного населення та знищуючи їхнє житло, а також грабуючи майно на окупованих територіях. На цьому наголосив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер на засіданні організації у Відні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

"15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, згвалтування, фільтраційні табори і руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку творить російська федерація. І після 15 їх досі немає краю тим жахам, які Росія навмисно лагодить проти цивільного населення України", - наголосив дипломат.

Він також зазначив, що Росія веде війну, як за часів Середньовіччя. На думку Карпентера, варварство можна пояснити лише бажанням РФ змусити українців тікати із власних будинків.

За словами Карпентера, звірства та цілеспрямований процес фільтрації можуть полегшити окупантам завдання поглинути захоплені частини України.