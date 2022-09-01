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Россия в войне против Украины потеряла более 900 элитных военных специалистов, - BBC

Фото: Россия в войне против Украины потеряла более 900 элитных военных специалистов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия с начала своего полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 900 элитных военных специалистов, включая спецназовцев ГРУ, морпехов и десантников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Журналисты издания установили, что по состоянию на 1 сентября на российской войне погибли 245 сотрудников Росгвардии, в основном бойцы спецназа, СОБРа и ОМОНа, а также 151 военнослужащий спецназа ГРУ. Почти каждый четвертый из погибших в Росгвардии и спецназе ГРУ - офицер.

Среди других погибших элитных военных специалистов:

  • морская пехота - 337 человек,
  • ВДВ - 144 человека,
  • военные летчики - 67 человек,
  • ФСБ и ФСО - 20 человек.

При этом по оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 450 оккупантов. Всего Россия потеряла свыше 48 тысяч военных.

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