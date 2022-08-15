Россия ворует у Украины природные ресурсы на десятки трилионов, - WP

"Россия получила контроль над некоторыми из самых богатых полезными ископаемыми земель в Европе. В Украине находятся одни из крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, месторождения неиспользованного лития и огромные залежи угля. В совокупности они стоят десятки триллионов долларов", - говорится в статье.

Так, львиная доля угольных месторождений, которые на протяжении десятилетий обеспечивали важнейшую сталелитейную промышленность Украины, сосредоточена на востоке, на территориях, оккупированных Москвой, указывают журналисты. Теперь же Россия хочет запустить экономику на захваченных территориях - для этого она попытается возобновить добычу руды и даже запустить в работу металлургический завод в Мариуполе. Но это ей не удастся, уверены эксперты, опрошенные изданием.

"Стремясь оживить экономику на захваченных территориях, Россия может попытаться возобновить добычу полезных ископаемых и производство стали, как это, по всей видимости, было сделано на одном из двух крупных металлургических заводов в захваченном Мариуполе. Однако Кремль столкнется со значительными логистическими проблемами, в том числе, с отсутствием доступа к предыдущим покупателям. К тому же, маловероятно, что россия сможет привлечь необходимые для добычи полезных ископаемых инвестиции", - подчеркивает WP.

Напомним, группа американских чиновников и аналитиков ISPR, занимающаяся документированием ограблений России на территории Украины, опубликовала отчет, где собраны доказательства по минимуму 50 случаев ограбления Россией украинского металла и зерна.

Согласно данным группы, это мародерство нарушает сразу три статьи Женевской конвенции. Однако возможность привлечь агрессора к ответственности сохраняется: сейчас группа прорабатывает юридические механизмы, которые позволят Украине получить в качестве репарации замороженные активы РФ в США.

Как известно, Россия уже украла и вывезла в Ростов минимум три корабля металла, произведенного на комбинатах "Азовсталь" и "ММКИ" группы "Метинвест", еще семь кораблей, груженые металлом, готовы к отплытию. В свою очередь, компания призвала международных партнеров не покупать металл сомнительного происхождения, который продает Россия, и сразу сообщать о фактах такой продажи.