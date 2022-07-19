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ММКИ призвал парламентскую ВСК инициировать антидемпинговые расследования против продукции из РФ

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Вторник 19 июля 2022 18:34
ММКИ призвал парламентскую ВСК инициировать антидемпинговые расследования против продукции из РФ ФОто: ММКИ призвал ВСК инициировать антидемпинговые расследования против продукции из РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Металлургический комбинат им. Ильича группы "Метинвест" просит Временную специальную комиссию ВР по вопросам гуманитарного и международного уголовного права в условиях войны РФ против Украины имплементировать нормы международного права, которые позволят Украине инициировать перед странами-партнерами введение торгового эмбарго против металлургической продукции из РФ и антидемпинговые расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо комбината, которое есть в распоряжении редакции.

В письме сказано, что представители РФ похищают гражданские объекты (имущество) физических и юридических лиц на территории Украины и вывозят его за пределы нашего государства для продажи третьим странам, что квалифицируется как грабеж в международном законодательстве.

"Представители РФ загружают на иностранные суда похищенную металлопродукцию украинских предприятий с целью ее вывоза за пределы Украины. Впервые металл был вывезен 31 мая, в дальнейшем иностранные суда еще дважды вывозили продукцию. Из публикаций в СМИ нам известно, что похищена продукция, вероятно, будет доставлена в Турции, Сирии, Ливии и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах", - отмечается в письме.

Комбинат уже обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенных представителями РФ уголовных правонарушениях - краже, грабеже продукции, нарушении правил и обычаев войны. Но эффективно расследовать дело они не могут по объективным причинам - у них нет доступа к месту преступления и свидетелей и временно оккупированной территории.

"Кроме того, в некоторых странах-потребителях металла из РФ (Ливия, Сирия, Египет, Турция) отсутствуют национальные санкции и меры антидемпингового характера, которые бы препятствовали приобретению похищенной продукции", - отмечается в письме.

Именно поэтому, убеждены на комбинате, созданная в ВР временная специальная комиссия, целью которой является имплементация норм гуманитарного и Международного уголовного права, должна прежде всего повысить эффективность сотрудничества с государствами, которые являются потенциальными потребителями металлургической продукции из РФ - Сирия, Китай, Индия, Турция, Египет, Ливия.

"Также просим вас, во взаимодействии с Кабмином, инициировать признание РФ государством-спонсором терроризма со стороны США и других стран, и усилить таможенный контроль за продукцией из российских портов со стороны служб государств Сирия, Китай, Индия, Турция, Египет, Ливия. Также просим инициировать блокировку активов всех российских металлургических предприятий и портов в акватории Черного моря, и ввести торговое эмбарго против всей металлургической продукции, изготовленной в РФ или той, которая импортируется из РФ", - призвали на ММКИ.

Также на комбинате уверены: необходимо инициировать усиление международного и двустороннего сотрудничества в части розыска украденной металлургической продукции, внедрить новые форматы противодействия похищенного имущества - например, путем заключения отдельных соглашений и меморандумов, - и инициировать торговые и антидемпинговые расследования с целью сдерживания импорта товаров российского происхождения в другие страны.

Как известно, российские оккупанты вывезли в Ростов уже три корабля с металлом ММКИ и Азовстали, который был украден в Мариуполе.

Металлургические заводы призвали своих партнеров за рубежом и компании-операторы портов по всему миру не участвовать в операциях с краденым металлом, а о попытках продажи - сразу сообщать "Метинвест".

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